今晨低溫下探10.5度各地偏涼！降雨機率增明起轉晴、週末多雲到晴

[Newtalk新聞] 今（27）天受到東北季風影響加上水氣稍微增多，中央氣象署表示，今日北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率稍提高，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。溫度方面，今天清晨平地最低溫為新竹關西10.5度，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及台東的高溫約23至25度。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，19至21度；金門多雲時晴，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

另外，氣象署指出，第27號颱風「天琴」未來將緩慢地在南沙島海面活動，對台灣天氣無直接影響。未來天氣方面，明天受到東北季風影響，北部、東北部及東部地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

週六、下週日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週一東北季風稍增強，下週二、週三受到東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

