今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下

氣象專家吳德榮指出，今（20）日清晨冷空氣雖略為減弱，然而中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低，平地最低溫12.9度出現在南投名間。白天起氣溫漸回升，不過北台灣仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。下週一（24日）晚間起將有一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，今晨冷空氣雖略為減弱，然而中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低。今晨本島縣市平地最低氣溫出現在位於南投縣名間鄉的苗改南投蜂場，僅12.9度。而各地區平地最低氣溫約在13、14度。

根據今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率。白天起氣溫漸回升，北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週日（21至23日）迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。週五、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。

但下週一（24日）晚間起將有一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降；下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼。到下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

