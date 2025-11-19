今晨低溫僅13.2度！白天開始回溫 下週新一波東北季風「北台灣再降溫」

生活中心／黃韻璇報導

今、明（20日、21日）兩天東北季風影響，氣象署表示，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部、東部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫雨。氣象專家吳德榮就表示，今日白天起氣溫漸回升，直到下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下。

氣象專家吳德榮在「洩天機專欄」中指出，今晨冷空氣略減弱，中南部因輻射冷卻、氣溫比昨晨還低。截至4：42本島縣市平地最低氣溫出現在雲林古坑鄉13.2度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度：北部（新北石門區）13.6度、中部（雲林古坑鄉）13.2度、南部（高雄内門區）14.0度、東部（宜蘭三星鄉）14.3度。

今日白天開始回溫，下週一晚新一波東北季風到。（示意圖／資料照）

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。各地區氣溫為：北部14至23度、中部13至25度、南部14至27度、東部14至26度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明日至下週日（21至23日）迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；明日、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。下週一（24日）晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。

