今晨低溫僅9.9度！北台灣整天寒冷、恐掉到7度 「首波寒流」估下週來襲

生活中心／黃韻璇報導

「首波寒流」估下週到。（圖／資料照）

氣象署今（2）日清晨針對苗栗以北、宜蘭、金門等8縣市發布「低溫特報」，示警2日及3日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今、明（2日、3日）兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，今日桃園以北及臺灣東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗及中部山區有零星短暫雨。

中央氣象署今日清晨發布「低溫特報」，表示今（2日）、明（3日）兩天受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今日上午至晚局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。低溫黃色燈號（寒冷）縣市：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

截至清晨6：30本島縣市平地最低氣溫：新北（石門區）9.9度，桃園（楊梅區）10.1度，新竹（湖口鄉）10.4度。各地區平地最低氣溫約在10至13度。氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，迎風面雲多、背風面雲少；降水回波仍以迎風面較多；桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星。

吳德榮透露，最新歐洲模式模擬顯示，今（2）日至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站約降至11度）的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，絕不可小覷。今日迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，都要注意添衣保暖。明（3）日、週日（4日）各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。今日各地區氣溫如下：北部9至14度、中部11至21度、南部12至24度、東部11至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週日白天起至週一（5日）傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨。最新模式模擬顯示，下週二下午起再轉晴冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，再加上明顯的「輻射冷卻」，下週三（7日）至週六（10日）、在陽光下或不覺冷、白天氣溫雖逐日緩升，但入夜氣溫驟降，清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率。歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，模擬其影響的強度與時間，仍有差異，且持續調整；宜慎觀察，再作定論。

更多三立新聞網報導

石平禁入中卻要訪台！中國發言人嗆「不值一評」尷尬表情曝 陸網全酸爆

中共殲-20飛到台灣屏東？王定宇曝真相怒打臉 轟退役國軍：跟著帶風向

李連杰被爆換心臟、換血！現身怒斥「我又沒病幹嘛換」 下秒認已立遺囑

7.0強震「台灣人反應」驚呆日本人！日作家傻眼：比我們還淡定

