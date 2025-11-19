今晨低溫南投名間12.8度！天氣穩定迎風面偶雨 下波東北季風這天報到

迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（20日）持續受東北季風影響，各地感受涼冷，中南部因輻射冷卻，氣溫比昨天還低，清晨平地最低溫：南投名間12.8度。

今天西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度，中南部及臺東白天高溫為25至27度，感受較舒適；降雨方面，迎風面基隆北海岸、宜花地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、臺東及恆春半島有零星飄雨機會，外出請攜帶雨具備用，新竹以南地區為雲量偏多，偶見陽光的天氣。離島天氣：澎湖多雲時陰，19至21度；金門多雲，14至20度；馬祖陰時多雲，13至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，台灣上空雲層鬆散、降水回波不明顯、東北部局部零星飄雨。今天低層水氣減少，北海岸、東北部偶有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫漸回升。北台仍偏涼、中南部白天舒適，各地早晚微冷。

吳德榮指出明天至下週日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、週六北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日各地氣溫回升。下週一晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二下午起「東北季風」轉乾，各地好轉為晴朗穩定、早晚涼，下週三各地晴朗，氣溫回升、早晚涼。