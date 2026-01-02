今晨低溫嘉義僅7.4度！下週迎「首波寒流」 吳德榮：將創入冬最低溫

生活中心／黃韻璇報導

中央氣象署今（3）日清晨持續發布「低溫特報」，台灣本島除台東縣外，都納入警報範圍，有10度以下氣溫發生的機率。氣象署表示，今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；今天清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10至11度，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中在西半部、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地有局10度以下低溫發生。

截至今日清晨6：30，本島縣市平地最低氣溫依序為今晨的嘉義縣（竹崎鄉）7.4度，雲林縣（古坑鄉）7.6度，高雄市（田寮區）8.0度，北部地區今晨平地最低溫則出現在新北市（石碇區）8.6度。而台北測站昨日降至11.6度、首波「強烈大陸冷氣團」已達標。今晨各地區平地最低氣溫約在8至10度。

「首波寒流」估下週到。（圖／資料照）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，東半部有鬆散低雲；伴隨降水回波；宜、花少量飄雨。最新歐洲模式模擬顯示，今（3）日至明（4）日清晨、「強烈大陸冷氣團」影響，各地轉晴朗乾冷，東半部偶有零星飄雨的機率，白天陽光下或不覺冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫仍將降至8度左右，應注意保暖。今日各地區氣溫如下：北部9至18度、中部9至23度、南部8至24度、東部10至23度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日白天起至週一（5日）傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷。下週一晚至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

接著，吳德榮透露，最新模式模擬顯示，下週二下午起再轉晴冷，「強冷空氣」緊接南下，強度雖僅與前波相近、但因有明顯的「夜間輻射冷卻」，「極乾冷」的特性猶勝前波。下週三（7日）至週六（10日）逐日的清晨，將再創入冬以來最低氣溫、並成為首波「寒流」（台北測站≦10度）的機率極高。而下週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺冷，但入夜氣溫驟降，清晨常有部分地區再創低溫。日夜氣溫的變化劇烈，年長者及心血管疾病患者，要特別注意調適。

