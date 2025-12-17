今晨低溫回升！明後兩天全台有雨 下週再迎2波冷空氣

今晨低溫回升，明後天會下雨。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今（18日）晨雖有弱冷空氣南下，但受輻射冷卻效應減弱影響，台灣各地低溫不降反升。截至清晨5時2分，平地最低氣溫出現在苗栗公館鄉與嘉義竹崎鄉，均為12.7度，各地普遍落在13至16度之間。

觀測資料顯示，今晨東北部迎風面地區雲層偏多，已出現降雨現象，包括大台北東側、宜蘭及花蓮均有降水紀錄，中南部則受輻射冷卻影響，部分地區出現輻射霧，其中嘉義已出現濃霧情形。

根據歐洲模式模擬資料指出，今日東北風影響將持續，迎風面水氣增加，大台北及東半部將有局部短暫雨的可能，中南部則維持晴到多雲的穩定天氣型態。各地氣溫方面，北部介於16至21度之間，中部13至28度，南部13至29度，東部則為16至25度，北部偏涼、中南部白天舒適但早晚仍偏涼。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，本週五至週六期間，來自南方的水氣將通過台灣上空，預期各地將出現短暫陣雨，其中週六為水氣最為集中的一天，降雨時間可能較長，連平時較乾燥的中南部地區也有明顯降雨機會，提醒民眾提前做好防雨準備。預報指出，週日隨著雲雨帶遠離、東北季風增強，中南部天氣將轉為穩定晴朗，僅北部與東部迎風面地區仍有局部降雨可能。

明日（19日）起中高雲將自南海北上，台灣上空雲量逐漸增多，山區及東半部降雨機率增加，其他平地地區亦可能出現零星飄雨。週六（20日）雲層略為加厚，降雨機率略增，但整體天氣仍以舒適為主，早晚略偏涼。

至於下週天氣型態變化顯著。週日（21日）起另一波東北季風等級的冷空氣將南下，北部與東半部迎風面降雨機率提升，氣溫轉涼。週一（22日）起季風轉為乾冷，北台轉為多雲天氣但氣溫仍偏低，東半部仍有短暫雨的可能；中南部則影響輕微，維持晴朗穩定天氣。週二（23日）季風減弱，全台轉晴且氣溫回升。週三（24日）起，預測有另一波較前一波略強的冷空氣南下，目前研判仍屬東北季風等級，詳細影響程度仍待持續觀察模式變化。

