今晨低溫強烈冷氣團達標 鄭明典：是2偏弱冷高壓空檔

今(13日)大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷。前氣象局長鄭明典發文指出，今早氣溫達強烈大陸冷氣團標準，不過現在其實是兩個偏弱的冷高壓之間的空檔，讓他無奈直言「預報用詞有點兩難」。

鄭明典曬出溫度變化圖。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典在臉書分享溫度圖，指出清晨雲開，氣溫下降，現在預報用詞有點兩難，鎖定氣溫的話，早上是強烈大陸冷氣團達標！但是從天氣系統方面來看，現在其實是兩個偏弱的冷高壓之間的空檔，氣壓是偏低的！

鄭明典說，今天新的冷高壓影響，夜晚氣溫可能比清晨高，不禁讓他困惑「變成冷氣團影響氣溫上升？實在不太通……」。

氣象署則指出，今天(13日)大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度。

天氣方面，氣象署提醒，各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨。

