今晨低溫探個位數！這天起「另一波冷空氣接力」 強度上看冷氣團

生活中心／黃依婷報導

今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，花東低溫約16至17度，白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大。氣象粉專也提醒，這天起將再有另一波冷空氣接力影響台灣。

氣象粉專「氣象報馬仔」發文，氣象署已針對新竹縣、苗栗縣、金門縣等3處發布低溫特報，局部地區有10度以下氣溫發生機率，昨晚起至今日清晨，在輻射冷卻效應助攻下，明日清晨仍會是最冷、低溫體感最明顯時段，提醒通勤上班課的朋友，清晨外出務必注意保暖。

「氣象報馬仔」提到，今日白天起冷空氣強度減弱，各地氣溫回暖，中南部日夜溫差變化大，早晚氣溫仍偏冷，週六晚間起另一波冷空氣接力影響台灣，北部及東北部地區率先轉冷，中南部入夜後氣溫逐漸下降，後續強度仍有增強為大陸冷氣團之趨勢。

