今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
雖強烈大陸冷氣團逐漸減弱，受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。中央氣象署表示，今（4）日清晨最低溫就出現在新竹縣關西鎮的4.8度。到了下週一（5日）、下週二（6日），將有一波強烈冷氣團南下，氣象專家林得恩也在氣象粉專「林老師氣象站」發文透露2波降溫最明顯的關鍵時段，提醒民眾記得做好保暖措施，避免著涼。
今晨低溫探4.8度 日夜溫差大
中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今（4）日清晨最低溫就出現在新竹縣關西鎮的4.8度；白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差明顯，預估中部以北及東北部低溫約落在10至12度，南部與花東地區則約14至16度；另外，新竹、苗栗部分空曠地帶及靠近山區的平地，不排除出現攝氏6度以下低溫。
強烈大陸冷氣團再南下 下週一、二雨冷齊發
不過，下週一至下週二會有另一波強烈大陸冷氣團再度南下，氣溫將逐步下滑。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島亦有零星降雨，新竹、苗栗地區在5日也可能出現零星短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。
7日至8日冷氣團與輻射冷卻影響持續，中部以北、東北部及東部天氣寒冷；9日至10日冷氣團略為減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍冷，西半部日夜溫差仍大。7日至10日整體天氣以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。
冷到1月中旬？專家曝2波降溫最明顯時段
氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署系集模式最新溫度指標預測，未來兩週氣溫明顯低於氣候平均值，偏冷型態預估將一路延續至1月中旬。期間將陸續受到強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻，以及東北季風增強等多重天氣系統影響，其中1月3日至4日、以及1月7日至10日，研判是降溫最明顯、冷度最劇烈的兩個關鍵時段。
林得恩進一步分析，自元旦過後，強冷空氣持續南下，不僅低溫影響時間拉長，可能維持至少15天以上，冷空氣強度也多落在大陸冷氣團等級上下，甚至有機會挑戰今年首波寒流。根據美國AIGFS最新數值模式模擬，1月7日、9日及10日清晨皆有機會達到寒流標準，但後續發展仍需持續密切觀察。
更多東森新聞報導
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
日本「新春寒流」發威 北陸恐現警報級大雪
天冷早餐愛「重口味」 萬華24hrs牛肉麵街生意旺
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 10
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 1 天前 ・ 2
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
明冷氣團減弱 下周恐出現今年首波寒流
中央氣象署天氣預報指出，明天強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，中部以北低溫攝氏10到12度；下周一（5日）至周二（6日）另一波強烈大陸冷氣團南下，且輻射冷卻效應更強，不排除挑戰今年首波寒流，但仍待觀察。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 13 小時前 ・ 10
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
今晨低溫4.8度！今短暫回暖明晚再降溫 下波挑戰寒流「平地恐探5℃↓」
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署透露，明（5）日另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
全台凍感爆發！強冷氣團今晚襲台 未來八天三波接力
（記者許皓庭／綜合報導）今年首波強烈大陸冷氣團正持續發威，中央氣象署示警，今（2）日晚間至週六（3日）清晨將迎 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨雲林僅7.2度！下週冷氣團再襲「全台恐跌破10度低溫」一路凍到週末
乾冷空氣持續影響台灣，今（3）日清晨全台最低溫出現在雲林古坑7.2度，天氣風險分析師吳聖宇指出，週日（4日）冷氣團減弱後，白天溫度明顯回升，各地高溫達20度以上，不過下週一（5日）晚間起又有一波強烈大陸冷氣團開始南侵，氣溫再度下探，低溫影響恐一路延續到週末。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
冷氣團、寒流怎麼分？氣象署出動「長身貓咪」圖解分級標準
中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（2）日各地明顯轉冷，北部、宜蘭白天氣溫約12至13度，其他地區白天高溫多不超過20度；最冷時段落在今晚到明（3）日清晨。氣象署也在臉書專頁「報天氣」發文，並搭台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冷氣團來了！最低溫僅8度「這天」回暖又急凍 高山有望再追雪
【緯來新聞網】】中央氣象署與氣象專家林得恩表示，受到強烈大陸冷氣團影響，台灣自1月2日起全國氣溫明顯緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
比今天還會更冷！專家示警：下週恐再創新低溫
比今天還會更冷！專家示警：下週恐再創新低溫EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話