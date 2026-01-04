今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段

雖強烈大陸冷氣團逐漸減弱，受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。（示意圖／東森新聞）





雖強烈大陸冷氣團逐漸減弱，受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低。中央氣象署表示，今（4）日清晨最低溫就出現在新竹縣關西鎮的4.8度。到了下週一（5日）、下週二（6日），將有一波強烈冷氣團南下，氣象專家林得恩也在氣象粉專「林老師氣象站」發文透露2波降溫最明顯的關鍵時段，提醒民眾記得做好保暖措施，避免著涼。

今晨低溫探4.8度 日夜溫差大

中央氣象署指出，今日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨仍受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，今（4）日清晨最低溫就出現在新竹縣關西鎮的4.8度；白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差明顯，預估中部以北及東北部低溫約落在10至12度，南部與花東地區則約14至16度；另外，新竹、苗栗部分空曠地帶及靠近山區的平地，不排除出現攝氏6度以下低溫。

強烈大陸冷氣團再南下 下週一、二雨冷齊發

不過，下週一至下週二會有另一波強烈大陸冷氣團再度南下，氣溫將逐步下滑。桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島亦有零星降雨，新竹、苗栗地區在5日也可能出現零星短暫雨，其餘地區多為多雲到晴。

7日至8日冷氣團與輻射冷卻影響持續，中部以北、東北部及東部天氣寒冷；9日至10日冷氣團略為減弱，白天氣溫回升，但受輻射冷卻影響，各地早晚仍冷，西半部日夜溫差仍大。7日至10日整體天氣以多雲到晴為主，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。

冷到1月中旬？專家曝2波降溫最明顯時段

氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」發文指出，根據中央氣象署系集模式最新溫度指標預測，未來兩週氣溫明顯低於氣候平均值，偏冷型態預估將一路延續至1月中旬。期間將陸續受到強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻，以及東北季風增強等多重天氣系統影響，其中1月3日至4日、以及1月7日至10日，研判是降溫最明顯、冷度最劇烈的兩個關鍵時段。

林得恩進一步分析，自元旦過後，強冷空氣持續南下，不僅低溫影響時間拉長，可能維持至少15天以上，冷空氣強度也多落在大陸冷氣團等級上下，甚至有機會挑戰今年首波寒流。根據美國AIGFS最新數值模式模擬，1月7日、9日及10日清晨皆有機會達到寒流標準，但後續發展仍需持續密切觀察。

