今晨低溫10.5度！明起轉晴至週末 下波東北季風報到時間曝
根據氣象署網站，今天（27日）清晨平地最低溫：新竹關西10.5度，受東北季風影響加上水氣稍微增多，北部、東半部、南部地區及中部山區降雨機率會提高一些，其中桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用；溫度方面，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，北部及宜蘭、花蓮白天也涼，高溫約20至22度，中南部及臺東的高溫會比今天低一些，約23至25度。離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門多雲時晴，15至22度；馬祖晴時多雲，15至18度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天東北季風挾南方水氣，迎風面北部、東半部及高屏山區有局部短暫雨的機率，恆春半島降雨明顯，其他地區雲量略增；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。
吳德榮指出，明天水氣東移，天氣好轉，週六、下週日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差逐日擴大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。下週一、週二，天琴颱風外移的高層雲系通過、雲量略增、偶有局部雲星飄雨的機率，氣溫因雲多略降。下週三另一波東北季風南下，迎風面轉雨，氣溫逐漸下降、北台轉涼。
東北風偏強，臺南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，海邊風浪較大，海上活動請多加留意安全。第27號颱風天琴，未來將緩慢地在南沙島海面活動，對臺灣天氣無直接影響。
