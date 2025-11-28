今晨低溫10.5度 白天回暖飆30度 下周再轉濕冷

今天（29日）東北季風減弱，不過早晚仍偏冷，清晨受輻射冷卻作用影響，最低溫出現在新竹10.5度，其他地區約15至17度，白天各地氣溫回升，西半部高溫約26至30度，留意日夜溫差大；明天（30日）水氣稍微增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨。下周二至周四（12月2日至4日）另一波東北季風南下，北部、宜蘭下探1字頭轉濕冷，其他地區也會降到20度左右。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今天至下周一（12月1日）東北季風減弱，各地高溫回升到26至30度，白天感受甚至有點熱；清晨低溫約在15至17度，竹苗局部地區只有10至12度，日夜溫差相當大。

廣告 廣告

降雨方面，今台灣上空水氣偏少，多數地區都是好天氣，僅東北部地區仍有短暫雨機率。中央氣象署表示，明天、下周一中層雲系通過，水氣逐漸增多，明中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區大致多雲到晴；下周一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區也有零星短暫雨。

粉專表示，下周二至周四新一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度再度掉回1字頭，其他地方也會降回20度左右；由於東北風轉強，水氣增多，北部、宜蘭轉有短暫陣雨機率，其他地區天氣仍穩定。

更多中時新聞網報導

NBA》傑倫威廉斯歸營 雷霆如虎添翼

登記結婚啥都沒帶 藍心湄虧新人兩個阿呆

足球》C羅禁賽罕見緩刑 可踢世界盃