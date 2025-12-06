今晨低溫10.7度！ 入冬最強冷空氣下週報到恐跌破10度
中央氣象署表示，今天（7日）輻射冷卻影響，早晚仍較涼，今晨平地最低溫：新竹關西10.7度，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍回升一些，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區有零星短暫雨；澎、金、馬為晴時多雲的天氣，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進到南海，預估強度發展不明顯，且距離臺灣遙遠，對臺灣天氣無直接影響。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，氣溫持續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。
最新模式模擬顯示，明天上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、週四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。
吳德榮指出入冬最強冷空氣、最新歐洲模式模擬調整為：週六傍晚開始南下、影響至下週一，強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地最低溫將挑戰10度以下，週六乾轉濕，下週日、週一轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整。
其他人也在看
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 14
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強東北季風要來了！「這天」最低溫恐降到14.4度
即時中心／徐子為報導氣象署表示，明（7）日各地天氣多雲到晴，不過未來一週將有2波東北季風報到。8、9日鋒面增強，宜蘭、大台北山區、基隆北海岸等區域需防大雨，預計13日會有第2波東北季風來襲並降溫，不排除屆時氣溫達「大陸冷氣團」強度。民視 ・ 9 小時前 ・ 1
變天倒數！下週最強冷空氣南下 專家：強度上看冷氣團
[Newtalk新聞] 今(5)日天氣持續受東北季風影響，對此，氣象粉專「林老師氣象站」指出，迎北部和東半部持續濕冷，白天高溫不會超過攝氏20度，明天開始東北季風減弱，各地氣溫回溫，不過下週開始將會有2波東北季風增強，一個較弱在8日報到；另一個下週末，有機會迎來今年首波大陸冷氣團。 「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，基宜地區以及北部山區仍有零星降雨。 但週末過後，8日起東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感，但此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長；要特別注意下週末13、14日前後南下的強冷空氣，強度有機會挑戰今年首波大陸冷氣團。查看原文更多Newtalk新聞報導第24屆金爵獎國際餐飲暨旅遊大賽 12/16、17高雄圓山飯店登場輻射冷卻影響！全台急凍13測站不到14度 馬祖最低溫僅11.4度新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷空氣襲台！12/15恐降至10度創今年新低
入冬以來最強冷空氣即將襲台！天氣風險分析師薛皓天表示，下週末起北方系統將顯著增強，中層以上槽線通過帶動底層東北季風南下，預估這波冷空氣強度可能達到大陸冷氣團等級，影響時程從下週六延續至下週二，夜間至清晨時段氣溫將明顯偏低。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
明低溫探12度！下週東北季風增強「回歸濕冷」 這天又有強冷空氣南下
今（5）日持續受東北季風影響，清晨平地最低氣溫出現在新竹關西11.3度，明日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大。對此，氣象專家吳德榮提醒，下週一東北季風再度增強、氣溫略降，屆時迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨，且下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下影響台灣，但確切時間點仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今年首波大陸冷氣團要來了？下週「這天」挑戰最低溫
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（5日）持續受到東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣象專家林得恩提醒，週末氣溫回升後，週一（8日）東北季風增強，接著第13日、14日再迎一波冷空氣，提醒「有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力」。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
先回暖再驟涼！下週北部轉雨 中旬強冷空氣逼近
（記者許皓庭／綜合報導）受東北季風持續影響，北台灣與東北部今日（5日）仍是濕涼天氣，氣溫多落在20度附近，局部 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
週日迎大雪節氣！週六清晨新竹11.4度 下週末冷空氣恐更強烈
週六清晨多地低溫不到12度，氣象專家提醒日夜溫差大！週日「大雪」節氣來臨，下週一北部東半部轉為短暫雨，而下週末更有一波強烈冷空氣南下，低溫恐探10度。專家也分享在「大雪」節氣的幾項禁忌，提醒民眾要多加留意。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
下週跌剩11度！冷空氣挑戰首波冷氣團 北東更濕冷
準備變天！2波東北季風接力來襲，水氣明顯增加，且可能有今冬首波冷氣團報到，北部、東部下週起天氣濕冷，局部空曠地區低溫下探11度，清晨也需注意局部霧影響能見度。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
周末回暖！下週「入冬最強冷空氣」報到 最低溫10度↓
周末喜迎好天氣！今（6）天東北季風減弱、氣溫回升，不過早晚仍較涼，清晨本島最低溫落在新竹縣11.4度，白天開始北部高溫達22、23度；中南部有25至27度，感受溫暖舒適，氣象專家吳德榮預告，下週一再有台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度
明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權"
中部中心/李文華 彰化報導這裡真的"吃飯配廚餘"嗎？彰化鹿港鎮，一家收集廚餘，飼養黑水虻，製造肥料的公司，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，雖然已經遭罰超過百萬元，還是臭翻天！居民苦不堪言，要求還給他們開窗的權利，集體拉布條抗議。鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)居民蒐證的影片，看到有人在洗疊高高的塑膠箱子，裡面的殘留物，疑似沒有經過任何處理，就這樣流進水溝裡。位在彰化鹿港，這家公司收集廚餘，飼養黑水虻，製造飼料及肥料，卻因為廚餘處理不當，長期造成惡臭，居民苦不堪言，抱怨連開窗的權利都沒有！居民高舉"還我呼吸權"布條，表達訴求，並要求業者搬離洋厝里！鹿港居民抗議廚餘養黑水虻臭翻天。(圖/李文華攝)公司雖然已遭環保局裁罰超過百萬元，居民說仍然臭翻天，沒有改善可能！業者則希望居民給予緩衝時間，會找其它地方，把廚餘處理移過去，讓這裡的空氣品質改善。原文出處：忍無可忍! 鹿港黑水虻廠臭翻天 居民抗議"還我開窗權" 更多民視新聞報導魚刺、骨頭丟垃圾嗎？環保局給「1答案」：丟錯恐噴6千廚餘養豬時代將結束！明年底全面轉型 農業部祭補助輔導業者2027年起禁廚餘養豬 農業部：提供轉型飼料補助及餵飼設備補助民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度
淑麗氣象／今晨凍破12度！全台天氣轉「乾冷」 山區直逼0度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
下週末「入冬最強冷氣團」報到？ 吳德榮：平地跌破10℃
帶您關心天氣資訊，今(6)日東北季風減弱，北部地區轉為晴朗的好天氣，溫度也回升，高溫上看28度，民眾可以好好把握趁著假日出門走走。因為氣象專家吳德榮，根據最新歐洲模式模擬，下週末開始入冬最強的冷空氣有...華視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
今東北風減弱明回暖 下週「這天」強冷空氣到！挑戰今年首波大陸冷氣團
天氣風險公司薛皓天指出，今天（12月5日）東北季風強度稍減弱，明天（12月6日）起東北部、東部天氣可望好轉，有陽光露臉機會，週末兩天（12月6、7日）會逐步回升。不過氣象專家林得恩提醒，下週一（12月8日），東北季風再度增強，冷空氣再度南下，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
東北季風減弱？專家：北台仍偏涼、氣溫下探到「這」度
即時中心／温芸萱報導天氣風險分析師薛皓天今（5）日在臉書指出，東北季風略減弱，但北台灣仍偏涼、迎風面有局部短暫雨。新竹下探11.3度、嘉義11.9度，多數地區落在12至14度；北部因雲量較多，清晨約15至16度。週末各地白天回暖，但夜晚仍冷、日夜溫差超過10度。下週一新一波東北季風增強，北、東部再轉陰雨、氣溫明顯下降。下週末更將迎入冬最強冷空氣，北部恐下探14度，西半部最低僅10至12度。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
把握週末好天氣「高溫上看28度」 下週2波東北季風報到
把握週末好天氣！中央氣象署稱，週末東北季風減弱、各地氣溫回升，多為晴到多雲的好天氣，白天高溫可達28度；下週一起東北季風增強，桃園以北、東半部或恆春半島降雨機會高，下週三天氣再轉好。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳
即時中心／林耿郁報導今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話