今晨低溫10.7度！ 入冬最強冷空氣下週報到恐跌破10度

輻射冷卻影響，早晚仍較涼，今晨平地最低溫：新竹關西10.7度。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示，今天（7日）輻射冷卻影響，早晚仍較涼，今晨平地最低溫：新竹關西10.7度，各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較昨天再稍回升一些，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大，請適時調整穿著；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區及宜花地區有零星短暫雨；澎、金、馬為晴時多雲的天氣，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。恆春半島及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

廣告 廣告

位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進到南海，預估強度發展不明顯，且距離臺灣遙遠，對臺灣天氣無直接影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地晴朗穩定，氣溫持續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

最新模式模擬顯示，明天上午起「東北季風」逐漸增強，迎風面水氣增多，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；氣溫下降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。週二上半天北部、東半部仍有雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩。週三、週四天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。週五迎風面水氣略增，北海岸、東半部有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出入冬最強冷空氣、最新歐洲模式模擬調整為：週六傍晚開始南下、影響至下週一，強度將觸及「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地最低溫將挑戰10度以下，週六乾轉濕，下週日、週一轉乾冷。但由於科學的極限，模式會繼續調整。