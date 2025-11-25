今晨低溫11.7度！北臺灣天氣涼晚起水氣增 天琴颱風生成路徑曝

輕度颱風天琴，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，高層水氣將於今晚至明天影響臺灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（26日）持續受東北季風影響，清晨各地偏涼，平地最低溫苗栗公館鄉11.7度，中部以北及宜蘭15至17度，南部及花東為18至20度，白天高溫北部及宜花地區為20至22度，中南部及臺東為25至27度，中南部白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖；降雨方面，隨著水氣減少，僅迎風面地區有零星雨勢，不過留意晚起水氣增加，北部、東半部及恆春半島轉為有局部短暫雨的天氣，南部地區及中部山區有零星降雨機率，外出請攜帶雨具備用。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度；金門晴時多雲，15至19度；馬祖晴時多雲，14至16度。

第27號輕度颱風天琴，位於鵝鑾鼻南方約1160公里處，未來大致朝西北西方向往中南半島一帶前進，隨著颱風進入南海，其中高層水氣將於今晚至明天影響臺灣，屆時各地雲量增多，南部、花東地區及中部山區偶有降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天白天東北季風減弱，各地晴時多雲；白天北台偏涼、中南部舒適，各地早晚偏涼微冷。明天另一波東北季風挾東南側水氣，迎風面北部、東半部有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。週五水氣東移，迎風面轉乾，週六、下週日大陸高壓影響，連續三天各地晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；連三天的清晨、因輻射冷卻加成、部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。下週一天琴外移的高層雲系通過、東北季風低層水氣略增，迎風面轉有局部短暫雨機率，西半部雲量稍增，北台氣溫下降。下週二迎風面再轉乾，各地轉晴朗穩定。