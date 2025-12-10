今晨低溫11.8度晚起水氣增 入冬首波冷氣團週末強襲下探10度

今天上午臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣。（圖：氣象署網站）

今晨（11日）新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低，南投中寮鄉低溫11.8度。中央氣象署表示，上午臺灣各地及澎、金、馬大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區多雲到晴。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約16至20度，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物以免受涼。離島天氣：澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天白天各地晴時多雲，北舒適南微熱、各地早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今晚至明天迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，明天白天氣溫略降，其他各地仍為多雲時晴。

吳德榮提醒週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部雨。下週日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日至週二晨、白天陽光下舒適、早晚很冷。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波降至大陸冷氣團標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。下週二白天起至週三冷空氣減弱，氣溫逐日回升，天氣持續晴朗穩定。