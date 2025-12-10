今晨低溫11.8度、15縣市強風特報! 下午北部轉雨、西部日夜溫差大

氣象署表示，今（11）日上午各地多為多雲到晴，下午開始北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣， 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（11）天清晨新竹以南因輻射冷卻、氣溫偏低，南投中寮鄉低溫11.8度。中央氣象署表示，今日上午台灣各地及離島大致為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，但下午開始東北季風稍增強，迎風面水氣增多，北部、宜花地區將轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區仍為多雲到晴。氣溫方面，白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部雲量較少，高溫可達27至29度，夜晚清晨各地低溫約16至20度，西半部日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖晴時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖晴時多雲，16至20度。氣象署清晨發布陸上強風特報並指出，東北風增強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海、恆春半島及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，達黃色燈號。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；金門為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週五至週六白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，中南部地區日夜溫差大，週六晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降。週五基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

下週日、週一中部以北及東半部天氣偏冷，南部地區早晚亦偏冷；各地多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日中部以北山區亦有零星短暫雨。下週二大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，北部及東北部地區天氣仍較涼，新竹以南地區日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。下週三東北季風稍增強，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

