今晨低溫12℃溼答答！下波冷空氣更強更久 專家揭「這3天最冷」

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象署發布大雨特報及陸上強風特報，東北風影響，今（28）日基隆北海岸有局部大雨發生的機率。今晨至29日晚間蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，提醒民眾注意。

今晨4:40紅外線色調強化雲圖顯示，臺灣附近中低雲很多(左)。雷達回波合成圖顯示，北部、中部山區及東半部海上有降水回波(中)。4:30累積雨量顯示，北部、中部山區明顯降雨(右)。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日東北季風影響，北部、中部山區雨後多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏冷；中南部多雲時晴、白天舒適微熱、早晚微冷。今晨截至5:02本島縣市的平地最低氣溫為新竹（湖口鄉）12度，台北測站則降至15.3度，僅符合東北季風的標準。今日中部3000公尺以上高山有飄雪機率，今晚明晨本島平地最低氣溫仍可降至12度左右。最新模式模擬顯示，明日至週六各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升；明日北微涼、中南舒適，週五、六各地晴暖舒適，連日的早晚氣溫皆低，日夜溫差大。

要注意的是，週六晚另一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨；下週日至週二（2月1日至3日）冷空氣影響，北臺偏冷，下週日、一北部、東半部及中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後多雲、東半部有局部短暫雨。下週三至週五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，但因夜間輻射冷卻強、早晚氣溫低，日夜溫差很大。下週三、四的清晨，臺北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」的機率。吳德榮表示，這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

