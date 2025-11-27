今晨低溫14.8度！東北季風影響天氣涼上午水氣多、西部空氣品質差

今（28）天受東北季風影響，各地早晚偏涼。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（28）天受東北季風影響，各地早晚偏涼。中央氣象署指出，今晨本島平地最低溫花蓮壽豐14.8度，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度。今日天氣方面，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣象署指出，第27號颱風「天琴」未來路徑將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。氣象署也提醒，由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。

空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。氣象局局長鄭明典也發文提醒，受中國沙塵影響，北部和金馬的主要物染物是PM10，會帶來比較高的落塵量。

未來天氣方面，週六東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週日各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

下週一至下週四北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下週一、二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三、四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下週五至下下週日台灣仍受東北季風或偏東風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供