今晨低溫14.8度！東北季風影響天氣涼 清晨水氣多白天漸減
中央氣象署表示今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，今晨本島平地最低溫花蓮壽豐14.8度，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。
氣象署提醒清晨水氣仍多，西半部仍有零星降雨機率，白天起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。
東北風偏強，臺南以北、臺東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對臺灣天氣無直接影響。
