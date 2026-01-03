今晨低溫4.8度！今短暫回暖明晚再降溫 下波挑戰寒流「平地恐探5℃↓」

生活中心／黃韻璇報導

受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今晨18縣市低溫特報、全台凍番薯。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏冷，白天氣溫回升，西半部及東北部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署透露，明（5）日另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，東半部外海的低雲逐漸消散；伴隨降水回波亦消散中(。「強烈大陸冷氣團」雖減弱、但「輻射冷卻」發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫；截至6：30本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）4.8度，苗栗（頭屋鄉）5.5度，苗栗（造橋鄉）5.8度。各地區平地的最低氣溫約在7至9度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今（4）日至明（5）日下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二（6日）晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部8至27度、南部7至28度、東部8至27度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三（7日）至週六（10日）「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。而要特別叮嚀的是：週三至週六逐日的白天、在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫；日夜的變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

