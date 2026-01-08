今晨低溫5.4度！入冬首波寒流達標 明迎下波冷空氣

入冬首波「寒流」達標！氣象專家吳德榮表示，截至清晨5時31分，本島縣市平地的最低氣溫在新竹關西鎮5.4度；明下午至下週一（12日）清晨、又有另一波冷空氣再補充南下。

入冬首波「寒流」達標。（示意圖／中天新聞）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件：「晴朗、靜風」。故有全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫、前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

吳德榮表示，今(9日)白天至明(10日)上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。

吳德榮指出，明下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱、反而略升、但仍很低。下週一白天起至週四(15日)各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈。

