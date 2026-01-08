今晨低溫5.4度！首波寒流達標 注意早晚極寒冷

今晨低溫5.4度，氣象署發布17縣市低溫特報，（圖：氣象署網站）

氣象署發布17縣市低溫特報，今晨（9日）本島平地最低溫：新竹縣關西鎮5.4度。橙色燈號（非常寒冷）地區：臺北市、新北市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）地區：基隆市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度，西半部日夜溫差大，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在花東地區及恆春半島有零星短暫雨；近期高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰並有霧淞、結霜機率，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上，及中部以北海拔2500公尺左右或以上高山，不排除有零星降雪或下冰霰。離島天氣：澎湖多雲時晴，15至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，8至11度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨北部、東北部符合「強輻射冷卻」兩個要件：「晴朗、靜風」。全台前三名低溫都在北台灣：新竹關西鎮5.4度，新北石碇區5.5度，台北北投區5.9度。台北測站降至9.1度，入冬首波「寒流」達標。

吳德榮表示今天白天至明天上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷，今夜明晨「強輻射冷卻」效應，少部分地區還有更低氣溫出現的機率。明天下午至下週一清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫略降，早晚氣溫因輻射冷卻減弱、反而略升、但仍很低。下週一白天起至下週四，各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因輻射冷卻仍強、連日早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大，持續一整週氣溫日夜變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。