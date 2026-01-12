今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到

生活中心／黃韻璇報導

今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，提醒清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象署指出，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。此外，氣象專家透露，預估下週二（20日）有另一波「強冷空氣」報到。

廣告 廣告

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨有鬆散的中層雲移入中南部上空，其他地區仍有偏低的「輻射低溫」。截至6：30，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）7.3度，新北（石碇區）7.5度，苗栗（西湖鄉）7.9度。各地區平地的最低氣溫約在8至14度：北部（新北石碇區）8.1度、中部（彰化鹿港鎮）13.5度、南部（屏東車城鄉）12.4度、東部（花蓮鳳林鎮）9.7度。

預估下週二（20日）有另一波「強冷空氣」報到。（圖／資料照）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部8至23度、中部14至26度、南部12至27度、東部10至25度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明（14）日至週五（16日）各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。週六至下週一（17至19日）西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北亦轉有局部短暫雨的機率。此外，模式模擬顯示，下週二至四（20至22日）有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。

吳德榮還提到，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還存在、使迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整、應續觀察。

北方冷空氣就開始減弱，臺灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩則在「林老師氣象站」中表示，高溫1天比1天高1度！提到從昨天白天開始，北方冷空氣就開始減弱，臺灣各地高溫多可回升至攝氏20度或以上；要提醒注意的是，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面的北部、東北部最低溫在攝氏13至14度，其它地區最低溫也只有攝氏14至17度。

林得恩指出，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，本週的高溫，將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至週日（1/18）前，各地高溫將可來到攝氏24至28度之間。預估下一波新的冷空氣會在下週一（1/19）報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，但仍讓人重溫冬天還在的涼冷感覺。

更多三立新聞網報導

遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸

川普盯上格陵蘭！喊「恐遭中俄占領」 中國氣炸：別拿其他國家當藉口

黃國昌才喊訪美談關稅！美媒爆「台美關稅15%」 網笑：他下飛機了嗎

伊朗血腥鎮壓！醫護心碎「來不及CPR」：屍體多到停屍間放不下

