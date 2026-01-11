今晨低溫7.4度！白天回暖高溫飆24度 吳德榮曝一週天氣：日夜溫差很大

生活中心／黃韻璇報導

今日白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升。（圖／資料照）

受到大陸冷氣團影響，今（12）日清晨中央氣象署持續針對13縣市發布「低溫特報」，提醒北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，有10度以下氣溫發生的機率；今晨至上午新北至高雄、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過白天起大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨冷空氣「臨去秋波」，竹苗因「輻射冷卻」加成，氣溫降得比昨晨還低。截至4：52，本島縣市平地的最低氣溫依序為：新竹（關西鎮）7.4度，苗栗（三灣鄉）7.8度。各地區平地的最低氣溫約在11、12度：北部（新北石碇區）11.7度、中部（台中后里區）10.8度、南部（高雄田寮區）12.3度、東部（花蓮玉里鎮）11.0度。

吳德榮表示，今晨結構鬆散的中層雲北移。最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北轉舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部12至22度、中部11至27度、南部12至28度、東部11至24度。

吳德榮說明本週天氣，最新模式模擬顯示，明（13）日至週五（16日）各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下漸「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。週六、下週日（17、18日）西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

此外，吳德榮透露，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整、應續觀察，言之過早，也是枉然。

