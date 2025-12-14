今晨低溫7.0度入冬新低！冷氣團發威「4縣市低溫特報」 今晚明晨繼續凍

生活中心／黃韻璇報導

受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣象署今（15）日清晨持續針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣4縣市發布「低溫特報」，提醒各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。今日清晨最低溫出現在新竹縣關西僅7.0度，也是今年入冬平地新低溫。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，台北氣象站昨晚已觸及14.4度，入冬以來首波「大陸冷氣團」達標。今（15）日晨平地最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）7.1度，苗栗（頭屋鄉）8.5度，新北（石碇區）9.5度。台北市(文山區)11.6度。本島各地區平地的最低氣溫約在10至12度：北部（新北石碇區）9.5度、中部（嘉義東區）10.9度、南部（台南後壁區）10.9度、東部（宜蘭南澳鄉）11.8度。

吳德榮表示，今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下。（示意圖／資料照）

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，海上有冷空氣通過相對較暖的洋面，凝結水氣產生的「雲街」(cloud street) 、陸上無回波、亦無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日至明（16日）晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。今日各地區氣溫為：北部10至23度、中部11至25度、南部11至27度、東部12至24度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明白天起冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定。週三、四（17、18日）西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率；連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週五、六（19、20日＿有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區偶有局部短暫降雨、中南部局部平地亦偶有零星飄雨的機率；各地白天仍舒適微熱、早晚涼。下週（21）日雲層東移、天氣好轉，但晚起另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面轉雨、北台轉涼。

