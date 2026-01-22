今晨低溫8.3度！北北基大雨「濕冷2天」 回暖時間曝

【緯來新聞網】今（22日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼；由於環境水氣仍較多迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，明天下午東北季風減弱，各地天氣逐漸好轉，但早晚依舊偏涼。

今天受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，白天也偏涼。（示意圖／翻攝自pexels）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄說明，截至今天7時22分，台北測站最低氣溫已降至11.4度，「強烈大陸冷氣團」達標，但與「寒流」標準、還有段差距；本島縣市平地的最低氣溫為雲林古坑鄉8.3度，高雄內門區8.6度，新北石門區、嘉義竹崎鄉8.7度；符合歐洲模式模擬的強度，而各地區平地的最低氣溫約在8至11度。



天氣風險分析師黃國致指出，今天至明天上午台灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，苗栗以北到宜蘭白天高溫12至15度，中部及花東高溫16至20度，南部高溫19至21度；夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區低溫8至10度，南部及花東都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度，早出晚歸務必做好保暖避免著涼。



明天下午乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，白天溫度將回升，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。週末至下週一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣，白天各地氣溫再回升。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

張孝全3度角逐金馬影帝 曝《深度安靜》導演一要求認：火在燒

石知田演反派壞爆憂被打 收編癲癇愛貓認同居8年女友