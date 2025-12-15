今晨低溫9.3度！白天回溫「日夜溫差破14度」 下波冷空氣變天時間曝

生活中心／黃韻璇報導

西半部日夜溫差大，溫差有機會超過攝氏10至14度。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

受到輻射冷卻影響，今（16）日清晨局部地區仍有10度以下氣溫，氣象署針對新竹縣發布低溫特報，不過氣象署透露，今日各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、臺東及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫將進一步回升，中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度。此外，氣象專家提醒，西半部日夜溫差大，溫差有機會超過攝氏10至14度，請注意氣溫劇烈變化。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中指出，今日晨輻射冷卻仍帶來低溫，平地最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）9.3度，雲林（崙背鄉）9.6度，台南(後壁區）10.1度。台北市（文山區）亦降至12.4度。本島各地區平地最低氣溫約在10、11度：北部（桃園大溪區）11.3度、中部（雲林崙背鄉）10.0度、南部（台南後壁區）10.2度、東部（花蓮壽豐鄉）10.7度。

吳德榮表示，觀測資料顯示，昨晨海上的「雲街」(cloud street)，因冷空氣減弱，今晨已轉變為「閉合胞」(close cells)。最新歐洲模式模擬顯示，今日持續晴朗穩定；冷空氣減弱，氣溫明顯回升，白天舒適微熱、晚偏涼，日夜溫差大。各地區氣溫為：北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度、東部11至27度。

吳德榮提到，週日（21日）另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下。（示意圖／資料照）

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明日、週四（17、18日）西半部晴朗，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚涼。週五（19日）有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；週六（20日）雲層增厚、降雨有增多、機率有提高的趨勢；週五、六各地白天舒適、早晚偏涼。

此外，吳德榮提到，週日（21日）另一波僅為「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼。下週一（22日）迎風面轉乾、天氣漸好轉。

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」中提醒民眾注意日夜溫差變大，表示今日天氣受輻射冷卻影響，臺灣各地清晨天氣仍然偏冷，低溫在中部以北及宜蘭為10至14度，南部及花東地區11至16度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個攝氏1至2度。至於，白天高溫將更進一步回升，中部以北、東北部及東半部地區可達攝氏24至27度，南部地區更在攝氏26至28度之間，西半部日夜溫差大，溫差有機會超過攝氏10至14度，請注意氣溫劇烈變化，早出晚歸應注意適時增添衣物，保暖防涼。

