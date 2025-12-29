今晨僅11.2度！元旦後將迎「強烈大陸冷氣團」 最低溫探7度以下

週五起將有「入冬最強冷空氣」報到，最低溫降到7度以下。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（30日）受輻射冷卻影響，本島平地最低溫出現在花蓮鳳林鎮僅11.2度，而因東北季風稍增強，今日北部溫度下降，高溫約20至21度，宜蘭約22度，中南部及花東高溫約25至28度，感受較溫暖舒適，各地早晚仍較涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大，提醒民眾適時增添衣物。氣象專家吳德榮提醒，週五（1月2日）至週日（1月4日）清晨，將有入冬最強冷空氣侵襲，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下。

氣象署今晨4時發布陸上強風特報，東北風增強，今晨至明晚（31日）蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨局部地區仍有較強「輻射冷卻」，截至5時02分，本島縣市平地最低氣溫前3名依序為：花蓮（鳳林鎮）11.2度，台南（楠西區）11.7度，新竹（關西鎮）11.8度，各地區平地最低氣溫約在11至15度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，東半部外海有低雲，伴隨降水回波，陸地無明顯降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風稍增強，北部、東北部雲量漸增，轉有局部短暫降雨的機率，高溫微降、天氣偏涼，今日各地區氣溫如下：北部15至23度、中部12至28度、南部12至29度、東部11至28度。

吳德榮表示，明天季風水氣增多，北部、東北部降雨更趨明顯，其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大。週四（1月1日）起強冷空氣開始逐漸南下，氣溫漸降，愈晚愈冷；週五至週日清晨，入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」（台北測站≦12度）的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。週四、五迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，背風面晴時多雲，北東濕冷、中南乾冷；週六（1月3日）、週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星飄雨的機率，各地乾冷。

吳德榮說，這波冷空氣比上波強，零度（雪）線高度約降至1500公尺，但水氣條件雖不如上波，1500公尺以上高山（太平、合歡、雪山等）零星飄雪的現象，還是可以期待；1000公尺左右的七星、大屯山則無飄雪的機率，或有較低的霧淞、冰霰機率，但可遇不可求。

吳德榮提到，週日白天起冷空氣減弱，下週一（1月5日）之後還有強冷空氣，但南下的時間與強度，無論歐（ECMWF）、美（GFS）的傳統動力模式或AI模式，模擬皆不相同，且持續調整，宜再觀察，勿急下定論。

