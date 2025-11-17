今晨僅16度、4縣市炸豪雨！最強冷空氣到 苗栗以北低溫剩12度時間點曝

生活中心／施郁韻報導

明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右。（示意圖／資料照）

中央氣象署指出，今（18）日清晨全台最低溫落在在新北市石門，僅16度。受到東北季風影響，氣象署針對4縣市發布豪雨特報，今日基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨或豪雨，大臺北有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象署表示，今日東北季風影響，北臺灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，外出請注意保暖並記得攜帶雨具，中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，而南部天氣變化仍不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降；降雨方面，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨的天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率，而中南部地區仍為多雲到晴。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲、伴隨降水回波、帶來明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢，應注意；冷空氣持續南下，北台愈晚愈冷，中南部白天舒適、早晚微冷。

吳德榮表示，各地區氣溫為：北部20降至13度、中部16至29度、南部18至31度、東部15至29度。

受到東北季風影響，氣象署針對4縣市發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）



吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週四（19、20日）迎風面水氣逐日漸減；明日北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；週四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但北台氣溫比前週降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五至下週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、週六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。



