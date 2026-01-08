今晨僅5.4度！台北測站低溫探9.2度 吳德榮：入冬首波「寒流」達標

生活中心／黃韻璇報導

台北低溫探9.2度，入冬首波「寒流」達標。（圖／資料照）

今天（９日）強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，氣象專家吳德榮表示，今晨包含新竹、新北都出現5度左右低溫，其中，台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。此外，吳德榮透露，明下午至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件：「晴朗、靜風」。故有全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象。截至5：31，本島縣市平地的最低氣溫、前3依序為：新竹（關西鎮）5.4度，新北（石碇區）5.7度，台北（北投區）5.9度。台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度：北部（新北石碇區）5.7度、中部（雲林古坑鄉）9.3度、南部（台南六甲區）10.2度、東部（宜蘭壯圍鄉）7.6度。

廣告 廣告

吳德榮指出，今晨中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今白天至明(上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。今日各地區氣溫如下：北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

吳德榮透露，最新模式模擬顯示，明下午至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱、反而略升、但仍很低。下週一白天起至週四（15日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

更多三立新聞網報導

李在明開心自拍收禮物！韓媒爆「習近平贈禮清單」：送李在明彭麗媛專輯

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高

李在明會習近平、中韓狂簽14項MOU！律師曝10年前「台灣1選擇贏了」

