今晨僅8.4度！最冷時段還沒來 吳德榮曝「最低溫恐探6℃↓」全台凍番薯

今（8）日至明（9日）晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象署針對12縣市發布低溫特報，提醒今日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。今晨本島平地最低溫出現在新北市石門區，低溫僅8.4度，氣象專家吳德榮表示，今晚至明日清晨、臺北測站有觸及10度的機率，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，提醒民眾應注意保暖、嚴防寒害。

今晨12縣市低溫特報。（取自氣象署）

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，北部及東半部雲層較多，降水回波在北臺灣及東部海面，北部及東半部有局部降雨。截至6：30本島縣市平地的最低氣溫為：新北（石門區）8.4度、新竹（湖口鄉）8.6度、桃園（八德區）9.0度。各地區的平地最低氣溫約在9至12度：北部（桃園八德區）9.0度、中部（臺中后里區）10.5度、南部（臺南六甲區）12.1度、東部（宜蘭頭城鎮）10.9度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明（8、9日）兩天寒流影響、各地寒冷。逐日轉乾，今日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；明日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。今晚至明日清晨、臺北測站有觸及10度的機率、而為入冬以來、且為今年以來的第2波「寒流」，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下，應注意保暖、嚴防寒害。各地區氣溫如下：北部6至13度、中部8至18度、南部10至22度、東部8至18度。

8日入夜後到週一（9日）清晨是最冷時刻。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

至於高山降雪部分，吳德榮透露，最新模式模擬顯示，今日上午起水氣漸減、太平山及中部高山繼續飄雪的機率、逐漸下降；大屯山頂、七星山頂逐漸逼近零度，仍有霧凇、冰霰的機率。

此外，吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二（10日）清晨，因輻射冷卻加成、仍非常寒冷，本島部分平地仍有6度以下的最低氣溫。週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，週三清晨因輻射冷卻，仍有低溫。週三（11日）下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，週五至「年初一」（13至17日）各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示，寒流持續南下中，各地風勢強勁，8日籠罩，因為水氣偏多的關係會是非常寒冷的一天，示警「冷凍番薯再現」，尤其北台灣全天就在9至12度間徘徊，感受上特別濕寒。預估8日入夜後到週一（9日）清晨是最冷時刻，提醒大家多注意保暖，並注意身體健康狀況！

