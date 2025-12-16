今晨再下探10度、白天回升27度 下波東北季風報到時間曝光

今日清晨低溫僅剩9度，不過白天回溫，最高溫可達27度，日夜溫差相當大。資料照，李政龍攝



今日（12/16）冷氣團開始減弱，不過清晨溫度仍低，新竹、雲林、嘉義低溫都只有9度左右，台北市也只有11.8度，氣象署一早也針對7縣市發布低溫特報。不過白天太陽出來後，各縣市高溫可達26、27度，日夜溫差超過10度，提醒民眾注意天氣變化，適當增減衣物。

氣象署今晨發布低溫特報。氣象署提供

氣象署指出，今日清晨受輻射冷卻影響，各地早晚天氣稍冷，西半部日夜溫差大，台灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣溫方面，白天中部以北及東半部地區24至26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14至16度，南部及花東地區17至18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會較低，西半部日夜溫差大。離島天氣：澎湖晴時多雲，19至21度；金門晴時多雲，14至21度；馬祖晴時多雲，14至18度。

廣告 廣告

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日各地晴朗穩定，冷空氣持續減弱，白天溫度穩定回升，北部、東部高溫約27度，中南部高溫可達29度，是「白天舒適微熱、晚偏涼」的天氣，日夜溫差相當明顯。

吳德榮接著指出，最新模擬顯示明日至週四（12/17、18）西半部晴朗，東側水氣漸增，北海岸、大台北東側及東半部地區轉為偶有局部短暫降雨，整體而言白天北部舒適、南部微熱，早晚較涼。

一週溫度變化趨勢。氣象署提供

週五（12/19）中高層雲系從南海北上，台灣上空雲量逐漸增多，各地山區、東半部將出現局部短暫降雨，平地也有零星雨勢。週六（12/20）雲層進一步增厚，降雨機率會再增加，但白天氣溫仍屬舒適，清晨與夜晚偏涼。

吳德榮提醒，週日（12/21）新一波東北季風南下，迎風面的北部與東半部轉為局部短暫雨，北台灣氣溫下降，到了下週一（12/22）後，迎風面轉乾，天氣逐漸回穩。

未來降雨趨勢。氣象署提供

更多太報報導

保育員哭哭！象龜打架「翻肚」 他勸架反被遷怒狂追

「這1個動作」阻止冬天變胖！ 醫師提醒：還降低26％中風風險

數發部：普發1萬還有302萬人未領 最後期限明年4/30