今晨冷到7.5°C！週六起鋒面報到 全台轉雨濕冷

【記者黃泓哲／台北報導】今晨竹苗一帶出現明顯輻射冷卻低溫，新竹關西最低溫下探7.5°C，苗栗頭屋也只有8.5°C，清晨體感相當寒冷。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，隨著東北季風逐漸減弱，今天整體天氣相對穩定，東半部雲量偏多，偶有零星短暫雨，西半部則以多雲到晴為主，是近期較為舒適的一天。

白天氣溫明顯回升，北部、東半部高溫約20至23°C，中南部可達23至26°C以上。不過入夜後仍偏冷，今晚到明晨中北部、東北部都市低溫約15至17°C，空曠地區可能降至14°C以下；南部及花東都市低溫約17至19°C，空曠地區也可能下探16°C以下。吳聖宇提醒，日夜溫差大，西半部清晨及夜間有局部起霧機會，行車族要特別注意。

天氣轉折點將落在週六。吳聖宇指出，週六下午至晚間鋒面通過台灣，隨後東北季風增強，天氣將出現明顯變化。苗栗以北、大台北及宜蘭一帶，週六上午起就可能出現短暫陣雨，下午到晚間雨勢轉強，北部、東北部山區須留意局部較大雨量；降雨範圍也會擴大到中部及花東地區，南部則以雲量增多、山區零星短暫雨為主。

週日到下週一天氣最不穩定，東北季風持續偏強，搭配華南水氣通過，中部以北、東半部及南部山區持續有短暫陣雨，整體感受偏濕冷。吳聖宇指出，若中層低溫與水氣配合，週日到下週一中北部高山不排除出現局部冰霰或降雪。這波濕冷天氣預計要等到下週二東北季風減弱後，氣溫才會逐漸回升、天氣轉穩。

