今晨冷到7°C 機車族披「無敵神衣」：便宜又保暖

【高沛生／綜合報導】大陸冷氣團來襲，機車族一早出門直呼「怎麼穿都冷」。網友分享，真正的禦寒神器其實不是外套，而是看似不起眼的雨衣，只要外層一套，「瞬間天下無敵」，引發大量騎士共鳴，直呼便宜又實用。

有網友分享，天氣冷時騎車出門，就算外套一層又一層，迎著冷風行駛仍然凍到受不了，實測後發現，只要在外層多套一件雨衣，保暖效果立刻有感，「一穿上去就不冷了」，直呼這件不起眼的裝備根本是「無敵神衣」。

貼文引發大量機車族共鳴，不少人留言認同「冷就穿雨衣，真的無敵」，也有人力推兩件式雨衣，認為擋風效果更佳。

也有網友進一步在留言區解釋原理指出，多數外套本身具有透氣孔，騎車時迎風行駛，反而會加速體溫散失，導致「怎麼穿都冷」。相較之下，只要外層加一件不透氣的衣物，就能有效阻擋冷風，而雨衣正是最便宜、也最容易取得的選擇。

另有騎士分享自身經驗表示，過去並不覺得雨衣有多保暖，但實際騎車上高山後才發現效果驚人，「比外套還好用」，還有網友指出，若想升級，可選擇風衣或風雨衣，差別主要在透氣程度與長時間穿著的舒適度。

兼具保暖與外型的風雨衣，也是機車族的好選擇。品牌提供

