今晨冷空氣影響最顯著「最低溫12.6度」！周末各地氣溫漸回升
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏12.6度。氣象署表示，今天（4日）持續受到東北季風影響，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，外出應適時增添衣物以免受涼，白天北部整日感受偏涼，南北溫差較大。明天天氣如何？氣象署指出，明天（5日）東北季風持續影響，周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下周一（8日）東北季風再增強。
東北風偏強，今日晨至明日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今日基隆北海岸及東北部沿海易有長浪發生，目前新北市（富貴角）已觀測到3.6公尺的浪高，請注意。
今天（4日）持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，今晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點，各地低溫普遍降至15度～18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼，白天北部及宜花高溫只有19度～21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大，南來北往的朋友應注意氣溫變化。
氣象署在臉書預報，東北季風接力登場，先涼後暖再轉涼。明天（5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及宜蘭15～18度，花東19度；高溫預測為北部、東半部20～23度，中南部26度。
周六、周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地15～20度；周六高溫預測為北部、東半部22～24度，中南部26～27度；周日高溫台灣各地25～28度。
下周一（8日）東北季風再增強，下周二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為各地15～20度；高溫預測為北部、宜蘭21～22度，中部及花東23～26度，南部27度。
下周三（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為各地16～20度；高溫預測為西半部及台東26～29度，宜蘭、花蓮24度。
撰稿：吳怡萱
