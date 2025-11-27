今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」

生活中心／施郁韻報導

受到東北季風影響，今日各地早晚偏涼。（圖／記者鄭孟晃攝影）

中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

離島天氣：澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

氣象署指出，東北風偏強，臺南以北、臺東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。

氣象署，週六、週日東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨，週日基隆北海岸及中部以北山區亦有零星短暫雨。週日高溫預測，臺灣各地大約26至30度，澎湖及金門23度，馬祖21度。

下週一東北季風稍增強，下周二至週四東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下週一、下週二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，第27號颱風「天琴」，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對臺灣天氣無直接影響。

氣象署提到，據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

「氣象報馬仔」臉書粉專提醒，預期12月2日晚間南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，且預估將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了。

