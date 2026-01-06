今晨台南僅8度！中南部比北部還要冷 專家揭4大主因

強烈大陸冷氣團南下，各地降溫明顯，且今(6)晨中南部溫度罕見比北部低，最低溫在台南楠西僅8度。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 強烈大陸冷氣團南下，各地降溫明顯，且今(6)晨中南部溫度罕見比北部低，最低溫在台南楠西僅8度。氣象粉專「林老師氣象站」分析4個原因，分別為中南部夜間更容易「散熱」、北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應、地形與地表條件的影響、空氣濕度的差異。整體來說，中南部幾乎都是平地，且較乾燥，因此更容易受到輻射冷卻影響。

根據氣象署統計，截至今日上午10時46分，全國共有8個測站低溫不到10度。分別為台南楠西鹿陶洋8度、連江東引9度、高雄杉林月眉測站9.1度、連江馬祖測站9.2度、連江北竿和台南玉井9.2度、台南楠西曾文9.8度、連江東莒9.9度；至於今日北部最低溫在富貴角為10.3度，整體來看中南部今晨的溫度比北部低。

廣告 廣告

對此，「林老師氣象站」分析4個原因如下：

1. 中南部夜間更容易「散熱」

在清晨約04–07時，地表溫度主要由「夜間長波輻射冷卻」決定；中南部因雲量較少、微風以及空氣乾燥等條件配合下，輻射冷卻效率通常會高於北部，清晨氣溫下降幅度大。

2. 北部常因東北季風及雲層造成額外的保溫效應

北部清晨，雲層有如棉被一般，減少夜間長波輻射散失；持續風場攪動，也加強抑制近地層冷空氣堆積，導致北部清晨降溫幅度會小於中南部。

3. 地形與地表條件的影響

中南部盆地、平原由於地勢平坦、微風及夜間冷空氣本身密度大、容易下沉並滯留，常形成「冷空氣堆積」現象，所形成的輻射逆溫層，也易導致清晨氣溫快速下探。

4. 空氣濕度的差異

中南部夜間空氣較為乾燥，通常，乾燥空氣的「溫室效應」較弱，熱量更容易向外輻射，在清晨的降溫效果將會最為顯著。相反的，北部地區由於雲量偏多，加上濕度也高，使得夜間保溫效果較佳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

年輕人衝陽明山現「低體溫症」 冷到叫119！急診醫：短暫出門也要做好保暖

2026最強冷氣團下午報到！專家列4大重點示警：影響長達2週

林老師氣象站分析，中南部比北部低溫的4大主因。 圖：取自林老師氣象站