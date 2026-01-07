今晨急凍6.7度！明恐「跌破5度」 挑戰首波寒流

今天(8日)依舊受到強烈大陸冷氣團影響，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林(古坑鄉)的6.7度。氣象專家吳德榮指出，明日白天氣溫回升，週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(8)晨降水回波大多在巴士海峽及東部海上，顯示台灣上空的中低雲、含水量少(右圖)。最新(7日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(8)日至明(9)日清晨、「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐漸減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫(降至5度以下)、並成為入冬以來首波「寒流」(寒流定義：台北測站≦10度)的機率。

廣告 廣告

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬調整為，明(9日)白天至週六(10日)上午、冷空氣略減弱，明日白天氣溫回升；週六下午至下週一(12日)清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明日起至下週一、連日的清晨則因晴朗、持續有強「輻射冷卻」、帶來「極低溫」，日夜溫差很大。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一白天至週三(14日)冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；各地晴朗，但持續因強「輻射冷卻」、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。故未來一週、日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

延伸閱讀

石崇良稱「少子女化辦公室非實體單位」 陳智菡酸：跟出生率一起蒸發？

由500萬美元增至2000萬美元！百和興業擬重金投資印尼

威力不輸颱風猛烈！「10縣市」8級強風威脅 外出注意