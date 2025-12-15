今晨急凍7度！機車族改穿「1禦寒神器」便宜又暖：天下無敵

生活中心／彭淇昀報導

今（15）日受到大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，清晨新竹關西低探7度。不少機車族穿得再多，也難以抵抗寒風，對此，有網友表示，天氣冷騎車穿再多也是冷，但只要套上一件雨衣，「就可以天下無敵」。貼文曝光後，引發熱烈討論。

冬天騎車可穿上「雨衣」，不透風且相當保暖。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，「天氣冷，騎車穿再多也是冷，套一件雨衣，就可以天下無敵」，能有效阻擋寒風。

貼文曝光後，引發熱烈討論，有網友解釋，「多數衣服都有透氣孔，騎車風吹會放大體溫散失速度當然會冷！外層穿件不透氣的薄風衣效果就很好，雨衣就是便宜、不透氣的代表。戶外用品店就買的到功能衣，便宜的風衣再好一點風雨衣、貴的就Gore tex，與雨衣的差異在透氣程度，不會穿久了有悶熱的感覺」。

不少網友紛紛大讚，「雨衣真的超保暖」、「以前真的不覺得雨衣能多保暖，但騎一躺高山後，雨衣真的超強，比外套好用」、「雨衣真的機車族冬天的好朋友」。

