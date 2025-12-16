今晨急凍9.1度！本週天氣「先乾後濕」明起兩波變天

（記者許皓庭／綜合報導）今（16）日清晨受輻射冷卻效應影響，全台氣溫明顯偏低，中央氣象署觀測平地最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅有 9.1 度。氣象專家提醒，雖然白天氣溫回升快速，但西半部日夜溫差極大，恐達攝氏 10 至 14 度。此外，本週天氣變化頻繁，週三起東北季風增強，北部及東北部轉雨；週末受南方雲系北移影響，全台降雨機率提高，民眾外出務必攜帶雨具並留意衣物增減。

針對今日天氣概況，氣象署預報員曾昭誠指出，清晨因輻射冷卻作用，各地天氣偏冷，但隨著陽光露臉，白天氣溫將顯著回升。氣象專家林得恩透過「林老師氣象站」進一步分析，中部以北及宜蘭低溫約 10 至 14 度，花東與南部約 11 至 16 度，沿海空曠地區更低。然而白天高溫預估中部以北及東半部可達 24 至 27 度，南部甚至上看 28 度。這種劇烈的溫度變化，使得西半部日夜溫差有機會超過 14 度，呈現「一日兩季」的狀態。

林得恩也特別示警，由於夜間風速弱、溫度低，易形成逆溫層導致污染物不易擴散，民眾需留意空氣品質。同時，當環境溫差超過 10 度時，血管容易因熱脹冷縮增加負擔，提醒長者及心血管疾病患者，早出晚歸應特別注意保暖，適時增添衣物以降低身體不適的風險。

圖／林得恩示警，當環境溫差超過 10 度時，血管容易因熱脹冷縮增加負擔，提醒長者及心血管疾病患者，應特別注意保暖。（翻攝 林老師氣象站

展望本週天氣趨勢，將有兩波明顯變化。曾昭誠表示，週三白天起第一波東北季風增強，影響將持續至週四，屆時基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島亦有短暫雨，北部與宜蘭高溫將略降 1 至 2 度。第二波變化落在週五與週六，隨著東北季風減弱，改由南方雲系北移接手，台灣附近水氣增多，南部與花東地區將有較明顯的短暫陣雨，各地亦有零星降雨機率。

到了下週日，預計將有另一波東北季風增強，且影響時間較長，屆時迎風面的桃園以北、宜花及恆春半島將再轉為有雨天氣。雖然這兩波冷空氣對低溫影響不大，主要反映在高溫稍降，但天氣型態將由乾冷轉為濕涼。

此外，氣象署今日也持續發布「陸上強風特報」。受東北風增強影響，今日上午至週三晚間，新竹以北、中南部沿海縣市、以及蘭嶼、澎湖、連江等離島地區，易有 8 至 9 級強陣風或平均風 6 級以上，民眾在海邊活動或行車時請特別注意安全。

