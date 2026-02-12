即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（12）日在臉書表示，東北季風減弱，今起至週日天氣穩定偏暖，白天溫暖甚至略熱，但夜晚清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯。今晨嘉義竹崎出現9.4度低溫，西半部多地降至10度左右。週末西半部晴到多雲，適合年前大掃除，但13日晚間至14日清晨可能出現低雲或霧。除夕鋒面掠過，北東轉雨降溫；初一、初二北台偏涼有雨，初三後再回暖，連假尾聲恐再變天。

春節連假天氣走向逐漸明朗。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書指出，東北季風已逐漸減弱，今起至週日天氣大致穩定，白天溫暖偏熱，但夜晚清晨受輻射冷卻影響，日夜溫差明顯，早出晚歸民眾要特別留意。

清晨仍偏冷 低溫下探9度多

吳聖宇表示，昨日影響台灣的東北季風到今天清晨已逐漸減弱，不過配合輻射冷卻作用，今日清晨西半部空曠地區仍出現較低溫度。台灣本島平地最低溫出現在嘉義竹崎9.4度，其次為台南楠西9.7度、雲林古坑10.1度、南投中寮10.4度、新竹關西10.6度，其餘空曠地區約在11至13度之間。整體低溫比昨天清晨回升1至3度，顯示氣溫正逐步回升。

週末前穩定偏暖 西半部適合大掃除

接著，吳聖宇說明，隨著地面高壓東移出海，風向轉為偏東風，中高層進入相對高壓脊區，水氣減少、空氣轉乾，天氣趨於穩定。今天北部、東北部及花蓮高溫約21至23度，中部及台東24至27度，南部可達27至29度。

吳聖宇分析，明日起至週末底層風向轉偏東到東南風，天氣持續穩定，西半部晴到多雲，東半部偶有零星地形雨，白天北部高溫可升至25至28度，中南部上看28至30度以上，春暖感受明顯。不過夜晚清晨仍有輻射冷卻，中北部空曠地區低溫可能降至13至15度。另須注意13日晚間至14日清晨，西半部與外島可能出現較大範圍低雲或霧，返鄉行車務必留意安全。

快新聞／今晨探9.4度！週末再回暖 專家曝「春節連假」天氣全解析

明日台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

除夕鋒面掠過 北東轉雨降溫

隨後，吳聖宇指出，展望下週一除夕，吳聖宇推測中層短波槽東移，槽前地面鋒面白天掠過台灣附近，隨後東北季風增強。北部、東半部轉為陰天有短暫陣雨，雖雨量不大，但降雨機會提高；中南部雲量增多，多雲為主。北部高溫降至20至23度，中南部仍有24至30度，南北溫差明顯。入夜後北台灣低溫約12至17度，涼意再現。

快新聞／今晨探9.4度！週末再回暖 專家曝「春節連假」天氣全解析

除夕台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

初一初二偏涼 初三後再回暖

吳聖宇推測，初一、初二仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫陣雨機會。初一北部高溫約18至21度，中南部23至27度；夜晚清晨中北部低溫約12至16度。初二溫度變化不大，但中南部日夜溫差仍顯著。

快新聞／今晨探9.4度！週末再回暖 專家曝「春節連假」天氣全解析

初二台灣雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

最後，吳聖宇表示，初三至初五隨地面高壓東移，風向轉為偏東到東南風，天氣再度穩定，白天各地溫暖甚至略感偏熱，中南部更為明顯，夜晚清晨仍偏涼。至年初六（22日）晚間起，另一波鋒面接近並通過，北部、東半部降雨機會提高，氣溫也將再度下降，連假尾聲天氣變化仍待觀察。





