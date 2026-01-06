今晨新北最低溫8.4度！中部以北、宜花整天冷 回暖時間曝
持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）天各地清晨寒冷，本島最低溫落在新北石碇8.4度，高雄也僅有9度，中央氣象署提到，今明兩天中部以北、宜蘭、花蓮整天寒冷，其他地區早晚留意10度以下低溫，預計週五晚至週六白天冷氣團減弱，但仍要留意輻射冷卻低溫，週六晚開始改為東北季風影響，北台灣、東半部和恆春半島水氣稍增。
氣象署指出，今天西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，北部及宜蘭約13至15度，整天偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度，中南部白天亦偏涼；離島天氣，澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。
1/7全台天氣預報。圖／中央氣象署
降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣，不過今天水氣減少「濕冷轉乾冷」，仍要留意低溫；東北風偏強，基隆北海岸、高雄以北、台東、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動須注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，7日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/
環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。
氣象署發布17縣市低溫特報，今（7）日到明日受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至晚間北部、東北部及金門局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫發生機率，提醒民眾做好保暖措施。
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
林得恩指出，中南部地區之所以在清晨出現比北部更冷的情形，主因可歸納為以下四項：一、輻射冷卻效應更強清晨約凌晨4時至7時之間，地表溫度受夜間長波輻射冷卻影響最大。中南部由於雲量少、空氣乾燥且風速微弱，有利地表熱能大量散失，導致氣溫快速下降。這種情況下，輻射冷...
挑戰極端冷度！首波寒流週三襲台 專家示警凍到月中
