今晨新北最低溫8.4度！中部以北、宜花整天冷 回暖時間曝

持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（7）天各地清晨寒冷，本島最低溫落在新北石碇8.4度，高雄也僅有9度，中央氣象署提到，今明兩天中部以北、宜蘭、花蓮整天寒冷，其他地區早晚留意10度以下低溫，預計週五晚至週六白天冷氣團減弱，但仍要留意輻射冷卻低溫，週六晚開始改為東北季風影響，北台灣、東半部和恆春半島水氣稍增。

氣象署指出，今天西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，北部及宜蘭約13至15度，整天偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度，中南部白天亦偏涼；離島天氣，澎湖多雲時晴，14至16度，金門晴時多雲，10至15度，馬祖晴時多雲，9至11度。

1/7全台天氣預報。圖／中央氣象署

降雨方面，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣，不過今天水氣減少「濕冷轉乾冷」，仍要留意低溫；東北風偏強，基隆北海岸、高雄以北、台東、恆春半島沿海或局部空曠地區及澎湖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面風浪較大，沿海活動須注意安全。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，7日強烈大陸冷氣團影響，環境風場為偏北風至東北風，偏北風可能挾帶境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

