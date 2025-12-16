今晨新竹關西9.5度各地日夜溫差大 吳德榮：週日再迎冷空氣

今（17）天受東北季風影響，各地早晚偏冷。（圖：氣象署提供）

今（17）天受到東北季風影響，各地早晚偏冷。根據中央氣象署觀測，今晨平地最低溫出現在新竹關西的9.5度，中部以北及宜蘭低溫13至17度，南部及花東18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度會再更低；北部及宜花白天預測高溫24度，中南部及台東仍有26至29度，日夜溫差大。

氣象署說明，白天東北季風稍增強，迎風面降雨逐漸增加，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南為多雲到晴的天氣。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今晨冷空氣續減弱，但因晴朗，仍有輻射低溫，各地區平地最低氣溫約在11、12度。今晨台灣陸上晴朗，中南部局部地區有輻射霧發生，嘉義已有濃霧。東北部外海低雲及回波逐漸增多，北海岸已有零星降雨。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄提到，今、明兩天一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚涼。今天北部12至24度、中部11至28度、南部11至29度、東部11至26度。

吳德榮指出，週五有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。周六雲層略增厚、降雨略增。週五、週六各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮續指，週日另一波東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台灣轉涼；下週一季風轉乾、天氣漸好轉，北台灣轉多雲、仍偏涼；中南部影響輕微、仍晴朗穩定。下週二季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。