今晨最低溫下探12.6度！首波大陸冷氣團「這天」報到

今（4）日受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨；氣溫方面，今（4日）晨是此波東北季風之冷空氣影響最顯著的時間點。對此，氣象粉專指出下一波東北季風增強時間為「這1天」，不僅連冷3天，強度還很有可能逼近大陸冷氣團。





今（4日）受東北季風影響，全台各地清晨普遍落在10幾度左右。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署表示，今（4日）台灣持續受到東北季風影響，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、台東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，各地低溫普遍降至15度至18度，局部空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些，外出應適時增添衣物以免受涼；白天北部及宜花高溫只有19度至21度，整日感受偏涼，中南部及台東高溫也略降至24度、25度，南北溫差較大。截至今（4日）清晨5點，高山最低溫在南投信義的玉山攝氏零下4度；平地最低溫則出現在雲林古坑的攝氏12.6度。

中央氣象署稍早發布陸上強風特報，提醒民眾外出時小心路樹。（圖／中央氣象署提供）

另外，中央氣象署稍早也發布陸上強風特報，由於東北風偏強，4日清晨至5日晚間桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼／綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），民眾在戶外請多加注意路樹，騎車的民眾也要注意強風的吹襲。

氣象粉專指出逼近大陸冷氣團的東北季風，恐在下週五（12日）殺到台灣，連冷3天。（圖／中央氣象署提供）

氣象粉專「天氣風險」也發文透露下一波東北季風影響時間。粉專指出下週一（8日）白天起另一波東北季風南下，上半天各地大致為多雲到晴天氣，下半天中北部及東部雲量增多，轉多雲到陰天氣局部有短暫陣雨，各地氣溫會稍下降，預估這波東北季風將在下週二（9日）出海減弱轉偏東風環境，偏東風環境可維持至下週五（12日）。

不過下下一波東北季風增強時間為下週五（12日），影響至下週末（13、14日）；依目前預報這波東北季風，粉專分析表示，伴隨華南雲系東移，各地為多雲到陰有短暫陣雨天氣，且強度有機會接近「大陸冷氣團等級」，不過預報仍有調整空間，還有待詳細觀察。





