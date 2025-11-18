今晨最低溫僅12.4度！ 下週另波東北季風報到

今天全台各地低溫約在12至16度，提醒民眾注意保暖。（示意圖／方萬民攝）

今天（19日）持續受東北季風影響，全台各地低溫約在12至16度，本島平地最低氣溫出現在新北石門區僅12.4度。氣象專家吳德榮指出，明天（20日）起氣溫慢慢回升，下週一另一波東北季風報到，天氣將再轉涼。

氣象署今晨4時許發布「陸上強風特報」，因東北風明顯偏強，今晨至明晚澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨截至5時許，本島縣市平地最低氣溫出現在新北石門區12.4度，台北市平地最低氣溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16.0度，各地區平地的最低氣溫約在12至16度。

吳德榮指出，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天低層水氣逐日減少，今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷，明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明白天起氣溫略升。

吳德榮說，台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，已為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。今日各地區氣溫為：北部12至18度、中部14至23度、南部16至27度、東部15至25度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週五（21日）至週日（23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六（22日）北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降；下週二（25日）水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

根據《ETtoday新聞雲》報導，氣象署預報員鄭傑仁指出，今晨本島平地最低溫在新北市石門的12.4度，是今年入秋新低溫，而今晚到明晨可能還有一波低溫，假設雲層有開，有點類似於輻射冷卻作用；週四、五氣溫慢慢回升，週六、日東北季風逐漸減弱，氣溫再回升，各地日夜溫差變大；下週一另一波東北季風增強，各地轉涼，但目前預報東北季風強度比現在這波稍弱一些。

