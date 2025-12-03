今晨最低溫僅12.6度！東北季風持續影響 回溫時間點曝光

即時中心／綜合報導

東北季風今（4）日持續影響台灣，中央氣象署指出，自昨晚至今日清晨是此波東北季風冷空氣影響最明顯的時間，平地最低溫出現在雲林古坑，在凌晨1時37分測得12.6度。水氣雖將逐漸減少，但迎風面仍將有局部短暫雨。到了週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升；但下週一（8日）東北季風再度增強，各地低溫將下探15度。

氣象署指出，今日白天北部及宜花高溫僅有19度至21度，中南部及台東高溫也略降到24、25度，南北溫差較大。雖說水氣將逐漸減少，不過迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花蓮、臺東地區、恆春半島及大台北、中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、台東沿海或空曠地區、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，戶外活動請注意安全。至於離島天氣，澎湖晴時多雲，18度至20度；金門晴時多雲，13度至18度；馬祖晴時多雲，12度至15度。

明（5）日東北季風將持續影響台灣，北部、宜花地區天氣較涼；到了週末東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升。但下週一（8日）東北季風再度增強，各地低溫下探15度，直到週三氣溫才會再回升。

