今晨最低溫僅4.8度！ 入冬首波寒流將報到「平地凍破5度以下」

週三（7日）將迎來入冬首波寒流。（示意圖／CTWANT資料照）

今天（4日）強烈大陸冷氣團減弱，但清晨因輻射冷卻影響，各地偏冷，氣象署針對全台20縣市發布「低溫特報」，其中新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。氣象專家吳德榮指出，週三（7日）至週六（10日）強冷空氣籠罩，加上輻射冷卻效應影響，逐日清晨將再創入冬以來本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。

氣象署在今晨6時許發布「低溫特報」，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫寒冷；今上午新竹及苗栗局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意。

【橙色燈號（非常寒冷）】

新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

低溫特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨觀測資料顯示，東半部外海的低雲逐漸消散，伴隨降水回波亦消散中。「強烈大陸冷氣團」雖減弱、但「輻射冷卻」發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫，截至6時22分，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹（關西鎮）4.8度，苗栗（頭屋鄉）5.5度，台南（下營區）7.0度。各地區平地的最低氣溫約在7、8度。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至明日（5日）下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大，明晨部分地區因強「輻射冷卻」，仍有10度以下低溫，應注意。明晚至週二（6日）晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。今日各地區氣溫如下：北部8至25度、中部7至27度、南部7至28度、東部8至27度。

吳德榮說，週二上午起逐漸轉晴，「強冷空氣」緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六「強冷空氣」籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，「輻射冷卻」的效應、猶勝前波；逐日清晨將再創入冬以來本島平地的最低氣溫（降至5度以下），並成為入冬首波「寒流」（台北測站≦10度）。要特別叮嚀的是：週三至週六逐日的白天，在陽光下或不覺得冷，但入夜氣溫驟降，常有部分地區再創低溫，因日夜變化劇烈，家中有年長者及心血管疾病患者，要注意照料，以保安康。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「一路冷到1月中旬！」據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。這段期間，前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響，其中1月3日至1月4日及1月7日至1月10日，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。

林得恩提醒，整體來看，2026自元旦過後，強冷空氣開始南下，不但冷的時間維持較長（至少15天或以上），強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會再衝到2026年的首波「寒流」等級。美國AIGFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，1月7日、1月9日及1月10日的清晨都有機會達標，需要特別追蹤關注。

