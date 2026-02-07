今晨最低溫富貴角8.4度 12縣市跌破10度 高山恐降雪

中央氣象署於今天清晨6時34分發布低溫特報，12縣市跌破10度 ，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。 圖/中央氣象署

[Newtalk新聞] 寒流持續影響台灣，今晨平地最低溫出現在新北富貴角，僅8.4度，中央氣象署於今天清晨6時34分發布低溫特報，提醒今明兩天局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其中，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣及金門縣列為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，另外台中市與花蓮縣為黃色燈號，亦有10度以下氣溫發生的可能。

受東北風影響，自昨（7）日晚間至今日，基隆北海岸、台北市山區以及宜蘭、花蓮地區有局部大雨發生機率，新竹以南平地則為多雲到晴，離島天氣部分，澎湖為陰時多雲，氣溫約13至15度；金門7至12度；馬祖6至8度，體感明顯寒冷。

氣象署指出，在溫度與水氣條件配合下，桃園以北及宜蘭1000公尺以上、中部與花蓮2500公尺以上，以及南部與台東3000公尺以上山區，皆有降雪機率，高山氣溫偏低，路面可能結冰或濕滑，登山、行車及農作活動需特別留意安全。

未來一週氣溫呈現「先回暖、再轉涼、之後回升」的變化趨勢，週一（9日）清晨仍偏冷，但白天起氣溫逐步回升，週三（11日）鋒面通過，加上東北季風增強，另一波冷空氣將再度南下，各地氣溫略為下降。

氣象署指出，週一清晨寒流持續影響，各地天氣仍非常寒冷，白天起強度減弱，但整體感受仍偏冷，預估低溫方面，西半部、宜蘭、花蓮及金門約7至11度，台東及澎湖約12度，馬祖最低約6度；白天高溫北部及宜花約16至18度，中南部及台東約20至22度，水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

週二（10日）氣溫明顯回升，各地白天溫暖舒適，但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差較大，各地多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有局部短暫雨，預估低溫西半部及宜花約12至14度，高溫北部約20度，中南部可達26度。

不過週三鋒面通過，東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫略降，其他地區早晚偏涼；迎風面包括基隆北海岸、大台北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。週四（12日）冷空氣持續影響，北部及宜蘭白天仍偏涼，其餘地區早晚偏冷，降雨則以東半部及恆春半島為主。

氣象署預估，週五（13日）起東北季風或冷氣團減弱，氣溫再度回升，各地轉為晴到多雲的穩定天氣型態，週末高溫可回到24至28度，日夜溫差仍需留意。

展望春節天氣，小年夜（15日）各地大多為多雲到晴；不過除夕至初一（16日至17日）東北季風再度增強，北部及宜蘭氣溫略降，迎風面降雨機率也將提高。

另外，海象方面，9日風浪逐漸減弱，10日最為平穩；11日至12日隨冷空氣南下，海面風浪再度增強，台灣海峽北部陣風可達8至9級，13日起才會再度轉弱。氣象署提醒，近期天氣變化頻繁，早晚溫差大，民眾外出仍需適時增減衣物，並留意海邊及海上活動安全。

