今晨最低溫新北僅12.4度！吳德榮曝「明再探12度」 下波冷空氣這天報到

生活中心／黃韻璇報導

下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。（圖／資料照）

今、明（19日、20日）兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。氣象專家吳德榮透露，此波冷空氣雖未符合「大陸冷氣團」定義，但已是入秋以來最強冷空氣，下一波東北季風預計在下週一（24日）南下。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中指出，今（19）日清晨截至5：02本島縣市平地最低氣溫出現在新北石門區12.4度；台北市平地最低氣溫為南港區的13.6度，台北氣象站則降至16.0度。各地區平地的最低氣溫約在12至16度：北部（新北石門區）12.4度、中部（台中后里區）14.3度、南部（高雄内門區）15.6度、東部（宜蘭三星鄉）14.9度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，中高層雲系移入、迎風面降水回波較多、伴隨降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今、明（19、20日）兩天低層水氣逐日減少；今日北部、東北部、東部及部分山區有局部短暫降雨，北台偏涼微冷；明日北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，明白天起氣溫略升。

吳德榮提到，台北氣象站已降至16度左右，雖未符合「大陸冷氣團」定義，已為入秋以來最強冷空氣，明晨苗栗以北仍將出現12度左右的平地最低氣溫，應注意穿著調整。今日各地區氣溫為：北部12至18度、中部14至23度、南部16至27度、東部15至25度。

此外，吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週五至下週日（21至23日）迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；週五、六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；下週日東北季風減弱，各地氣溫回升。下週一（24日）下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。下週二（5日）水氣減少，各地晴朗穩定、早晚很涼。

