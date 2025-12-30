今晨最低溫10.7度！跨年夜北台灣有雨 元旦強烈大陸冷氣團報到

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台南市楠西區的攝氏10.7度。氣象署表示，今天（31日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，今晚跨年夜北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣。明天天氣如何？氣象署指出，明天元旦（1日）各地清晨氣溫較涼，北部及東半部降雨機率較高，隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降。

東北季風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報：基隆市、新北市。

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（31日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚較涼，預測北部及東北部高溫19～20度，其他地區24～26度，預測低溫，西半部及東北部14～17度，花東地區約19度，近山區、空曠地區及縱谷內氣溫還會更低一些，中南部日夜溫差大，請適時增添衣物；天氣方面，基隆北海岸及大台北山區為有雨天氣，並有局部大雨發生的機率，桃園以北及東北部地區則有局部短暫雨，竹苗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今晚跨年夜環境為北北東風，北部及東半部雲量相對偏多，並有局部短暫雨，尤其基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，參加活動建議攜帶雨具備用，中南部為多雲到晴的天氣；跨年夜各地天氣較涼，請適時增添衣物以免受涼。

氣象署在臉書預報，明天起強烈大陸冷氣團南下及影響，周四、周五溼冷，周六、周日轉乾冷，周五高山有降雪可能。

明天元旦（1日）各地清晨氣溫較涼，預估北部及東北部氣溫約16～17度，中南部17、18度，花東約19、20度，參加活動請注意保暖，適時增添衣物，以免受涼；清晨北部及東半部降雨機率較高，請攜帶雨具備用；隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降，預估中部以北及東北部元旦晚上會降至14度左右，其他地區降到16～19度；元旦天氣方面，基隆北海岸及大台北山區下雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北地區有短暫雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

預測元旦全天低溫，中部以北及宜蘭約14度，南部、花東16～19度，白天高溫預測為北部、宜蘭17～18度，中部及花東21～24度，南部25度。

周五到周日（2日到4日）清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大；周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周六、周日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。周五到周日清晨低溫預測為中部以北、宜蘭9～13度，南部、花東12～16度；周五到周六高溫預測為北部及宜蘭14～16度，中部及花東17～21度，南部20～23度。

周五北部、宜蘭1500至2000公尺以上山區及中部、花蓮3000公尺左右高山有局部降雪、固態降水或結冰的機率，留意路面溼滑，應注意安全。

周日（4日）白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。高溫預測為北部、東半部18～21度，中南部22～24度。

下周一到下周二（5日到6日） 仍受大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為西半部、宜蘭11～14度，花東16～17度；高溫預測為北部、宜花16～21度，中南部及台東22～26度。

下周三到下周五（7日到9日） 冷空氣持續影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。後期冷空氣影響時間及程度仍有不確定性，請注意氣象署最新天氣資訊。

